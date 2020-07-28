Врио главы Хабаровского края заявил об изъятии у участников акции в поддержку Фургала ножей и топора

Во время стихийной акции протеста в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в прошедшие выходные полицейские изъяли несколько ножей и топор, заявил в Instagram врио главы региона Михаил Дегтярёв.

«У нас в субботу на акции несанкционированной в Хабаровске правоохранителями было изъято несколько единиц ножей и даже топор. Можете себе представить? Зачем человек пришёл с топором на несанкционированную массовую акцию? […] Давайте оставаться дома, заниматься своими делами, помогать родным и близким и беречь друг друга», — заявил Дегтярёв.

Он завил, что «с уважением» относится к протестующим, но добавил, что считает, что «лучшей помощью» Фургалу станет, если каждый «будет работать на своём месте, а я как врио губернатора — продолжать те хорошие дела, которые он наметил». В МВД Хабаровского края информацию об изъятиях не прокомментировали.

Стихийные митинги и шествия проходят в Хабаровске ежедневно с 11 июля. Люди недовольны арестом бывшего главы региона Сергея Фургала, которого подозревают в организации убийств 15-летней давности. Владимир Путин уволил Фургала, назначив врио главы региона его однопартийца Михаила Дегтярёва, но хабаровчанам это также не понравилось. 27 июля стало известно, что за участие в протестах суды оштрафовали депутата от КПРФ Сергея Ильина и секретаря хабаровского отделения Либертарианской партии Артёма Мозгова. Протоколы составлены также на других активистов.