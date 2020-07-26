Врио главы Хабаровского края впервые вышел к протестующим

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв в 22:30 по местному времени впервые вышел к людям на площадь перед зданием парламента, когда митинг закончился и большинство протестующих уже разошлись, передаёт «Дождь».

На площади Дегтярёв заявил, что с уважением относится к протестующим, и подчеркнул, что силовой разгон митингов не обсуждается.

«Хабаровчане себя нормально зарекомендовали, мирно протестуют», — сказал врио губернатора.

Также он призвал «либеральные СМИ, которые умножают всё на 10», не завышать численность акций в Хабаровске: по его мнению, на митинг в субботу вышло 10 тысяч человек, в то же время, по данным местных СМИ, в акции участвовало 15–20 тысяч человек, а власти города оценили численность в 6,5 тысячи.

Обсуждая ситуацию с экс-губернатором Фургалом, находящимся под следствием по обвинению в организации убийств, Дегтярёв заявил, что не может поспособствовать переносу суда над экс-губернатором в Хабаровск.

«Как гражданин я могу высказаться за открытый суд», — добавил он.

Также Дегтярёв назвал «хамскими» лозунги «Путина в отставку».

«Я уверен: хабаровчане такие лозунги не выдвигают. Но если и выдвигают, то очень малочисленные группы», — отметил он.

Накануне в Хабаровске прошёл многотысячный митинг в поддержку бывшего губернатора Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств, на котором люди требовали отставки назначенного Владимиром Путиным нового губернатора Михаила Дегтярёва. Акции в Хабаровском крае продолжаются больше двух недель.