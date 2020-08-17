Врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярёв не обнародовал сведения о доходах

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв не обнародовал сведения о доходах за 2019 год — его декларации нет как среди опубликованных на сайте правительства края, так и среди сведений, представленных депутатами Госдумы, коим он являлся до 20 июля, пишут «Открытые медиа».

При этом власти края опубликовали декларацию бывшего главы региона Сергея Фургала — он указан как губернатор Хабаровского края и председатель правительства. Согласно документу, он заработал 8,692 миллиона рублей, в прошлом году его доход составил 5,465 миллиона. Также в его собственности находится три земельных участка общей площадью 5,5 тысячи кв. метров, два жилых дома, две квартиры и хозяйственное строение.

Оформлял ли Фургал декларацию самостоятельно и когда это было сделано — неизвестно. В ней ещё указана его бывшая супруга Лариса Стародубова: в документе на неё записаны жилой дом, две моторные лодки и две машины. В рамках уголовного дела в отношении Фургала Басманный суд Москвы арестовал оба автомобиля как принадлежащие экс-губернатору.

Напомним, президент Владимир Путин уволил Сергея Фургала с должности губернатора «в связи с утратой доверия» 20 июля. Временным руководителем региона стал депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярёв.