Врио главы Екатеринбурга попросил у губернатора 500 млн рублей на борьбу со снегом

Временно исполняющий обязанности главы Екатеринбурга Алексей Орлов обратился к губернатору Евгению Куйвашеву с просьбой выделить городу 500 миллионов рублей на покупку новой снегоуборочной техники, сообщил Ura.ru вице-мэр по транспорту и благоустройству Алексей Бубнов.

По его словам, администрация рассчитывает, что эти средства будут выделены при корректировке областного бюджета.

«Как я понимаю, есть договорённость у Алексея Валерьевича [Орлова] с губернатором. Мы подготовили соответствующую заявку на 500 миллионов рублей и рассчитываем, что при корректировке областного бюджета нам дополнительные деньги дадут», — сказал Бубнов.

Он также подчеркнул, что сейчас на балансе города 412 единиц зимней техники, из них 298 — с истекшим сроком эксплуатации.

С конца декабря жители Екатеринбурга жалуются на низкое качество очистки от снега проезжих частей и тротуаров. Врио градоначальника Алексей Орлов объяснял проблемы тем, что техника, имеющаяся у коммунальщиков, изношена на 70%.