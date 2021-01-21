Врио главы Екатеринбурга подал документы на конкурс на пост мэра

Временно исполняющий обязанности главы Екатеринбурга Алексей Орлов утром 21 января подал документы для участия в конкурсе на пост главы города, пишет Znak.com.

Орлов сдал документы в предпоследний из возможных по регламенту день. Завтра, 22 января, есть последняя возможность поучаствовать в конкурсе. Конкурс состоится 1 февраля.

На сегодня известны 12 кандидатов, которые сдали документы для участия в конкурсе, в том числе общественники Сергей Тиунов, Дмитрий Калинин и Александр Куделькин, маркетолог Максим Яценко, бизнесмены Евгений Лоскутов, Андрей Бычков и другие. Основным конкурентом Орлова считается советник губернатора Игорь Рубцов, который подал заявку в первый возможный день.

Предыдущий глава Екатеринбурга Александр Высокинский подал в отставку в конце декабря 2020 года, после чего Орлов, бывший первый замгубернатора региона, стал исполняющим обязанности главы. Сам Высокинский переходит в правительство Свердловской области на должность Орлова.