Врио главы Екатеринбурга официально назначил вице-мэра по связям со СМИ

Врио главы Екатеринбурга Алексей Орлов назначил бывшего гендиректора «Коммерсантъ-Урал» Сергея Плахотина заместителем мэра по связям с общественностью, сообщает пресс-служба администрации города. Отмечается, что Плахотин приступил к исполнению обязанностей с 1 февраля.

Сергей Плахотин окончил УПИ (ныне — УрФУ) по специальности «инженер-металлург» и Уральскую академию госслужбы по специальности «юриспруденция». Работал в Институте металлов Академии наук, Свердловской областной думе, УГМК. С 2012 года занимал должность генерального директора газеты «Коммерсантъ-Урал». С этого поста он официально уволился в пятницу, 29 января.

Предыдущим вице-мэром по связям со СМИ была политолог Екатерина Куземка, она уволилась из администрации после перехода мэра Екатеринбурга Александра Высокинского на работу в правительство Свердловской области.