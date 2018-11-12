Врио главы Башкирии запретил чиновникам использовать слово «невозможно»

Временно исполняющий обязанности главы Башкирии Радий Хабиров в ходе оперативного совещания правительства региона запретил местным чиновникам употреблять при нём слово «невозможно», пишет РИА Новости.

Против слова «невозможно» Хабиров выступил после того, как глава администрации Учалинского района Фарит Давлетгареев сказал ему, что «невозможно физически увеличить количество окошек в районных многофункциональных центрах из-за отсутствия площадок».

«Прошу при мне слово "невозможно" не употреблять. Если невозможно — значит, вам надо заняться другим делом. Я же не прошу вас навести порядок в своей семье, прошу навести порядок в ваших обязанностях», — заявил Хабиров.

Он подчеркнул, что слова Давлетгареева заставляют сомневаться в его профпригодности.

«Слово "невозможно" пусть остаётся для вашего внутреннего употребления, а не для работы», — заключил глава региона.

На совещании главы городов Башкирии отчитались о работе многофункциональных центров и внесли свои предложения по улучшению качества оказываемых населению услуг.

Ранее, в начале ноября, мэр Уфы Ульфат Мустафин возмутился использованием его подчиненными слов «около», «вокруг» и «ориентировочно». Он призвал работников администрации города выражаться конкретнее.

«На кого ориентируемся, что это? Слово "ориентировочно" мне непонятно. Слова "около", "вокруг" давайте уберём вообще», — говорил он.

54-летний Радий Хабиров — бывший глава подмосковного Красногорска. Владимир Путин назначил его врио главы Башкирии после того, как 11 октября досрочно освободил от должности руководившего регионом с 2010 года Рустэма Хамитова. Почти сразу после прихода к власти в республике Хабиров отправил в отставку восемь заместителей председателя правительства региона.