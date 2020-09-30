Время путешествий

На Урале «золотая осень»! Природа играет красками в солнечных лучах. Последние теплые дни.

Что может быть лучше, чем отправиться на природу всей семьей, надышаться запахом осени, опадающей листвы, устроить пикник прямо на них – на опавших листьях!?

Но сколько всего для пикника необходимо взять с собой…Как сделать так, чтобы комфортно и безопасно было всем участникам путешествия?

Автомобили ŠKODA помогут вам решить все эти задачи. Выбирайте свой!

ŠKODA KODIAQ

Просторный салон и вместительный багажник (635 литров) позволят взять с собой в путешествие все необходимое и даже больше. Высокий клиренс, интеллектуальный полный привод и навигационная система SmartLink* дадут возможность добраться туда, куда раньше вы даже и не мечтали, и насладиться моментами, проведенными вместе.

ŠKODA KAROQ

Компактный SUV отличается характерным для новых автомобилей чешского бренда выразительным дизайном, впечатляющей вместительностью и современными системами помощи водителю. Эта модель идеально подходит как для повседневной эксплуатации в условиях города, так и для загородных поездок, полностью отвечая запросам современных людей с динамичным образом жизни.

AFS (АДАПТИВНАЯ СИСТЕМА ГОЛОВНОГО ОСВЕЩЕНИЯ) Adaptive Frontlight System (AFS) ŠKODA KAROQ — это составляющий элемент системы полностью светодиодного освещения, который адаптирует параметры переднего светового потока к различным дорожным ситуациям, изменяя геометрию луча фары, который поможет чувствовать себя комфортно в любую погоду и на любой трассе.

ŠKODA RAPID

Оснащение автомобиля включает светодиодные фары Low LED со светодиодными дневными ходовыми огнями, светодиодные задние фонари и светодиодную подсветку номерного знака. Впервые для RAPID в России доступно 2-спицевое рулевое колесо. Надежность автомобиля повышают электронная система курсовой устойчивости, индикатор давления воздуха в шинах, система ЭРА-ГЛОНАСС, а также фронтальные подушки безопасности спереди. Полноразмерное стальное запасное колесо, комплект инструментов и домкрат помогут быстро разрешить экстренную ситуацию на дороге. Аудиосистема Swing c диагональю дисплея 6,5'' и четырьмя динамиками, два разъема USB-C в передней части салона и розетка 12В в багажном отделении позволят водителю и пассажирам всегда оставаться на связи. В стандартное оснащение Entry включены и традиционные решения в духе Simply Clever: вещевые отделения в салоне и багажнике, который также оснащен крючками для сумок, и скребок для льда, размещенный под крышкой лючка топливного бака.

Приезжайте в Европа Авто Тагил официальный дилер ŠKODA Г. Нижний Тагил, Черноисточинское шоссе, 68/1.

Телефон: +7 3435 471 201

www.europa-auto-nt.ru

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