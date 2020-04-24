«Времени на оплату даю сутки, дальше пеняй на себя». Мошенники угрожают автовладельцам сжечь машины и вымогают деньги 

Свердловские автолюбители в социальных сетях и мессенджерах стали распространять предупреждения о мошенниках, которые вымогают деньги под угрозой порчи транспортного средства. Злоумышленники оставляют под дворником записку, в которой требуют перечислить деньги на номер карты, обещая в противном случае изуродовать авто.

«Дорогой мой автовладелец! Я понимаю твою злость и обиду за свою машину, но терять мне особо нечего. Жрать осталось дня на 2, и дальше денег нет. Если ты не хочешь, чтобы твоя машина была облита кислотой, или внезапно сгорела, или были порезаны шины, то отправь на этот номер карты 2 тысячи рублей. Выбери сам удобный способ оплаты. В комментарии к платежу обязательно укажи номер машины, и тебя трогать не буду. Времени на оплату даю одни сутки. Далее пеняй на себя», — говорится в послании.

С подобными угрозами уже столкнулись автовладельцы Ростовской и Челябинской областей. В пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское» АН «Между строк» заявили, что к ним заявлений подобного рода не поступало.