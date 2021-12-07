Врачи вылечили от коронавируса семимесячных тройняшек из посёлка под Нижним Тагилом

В закрытом посёлке Свободный семимесячные девочки-тройняшки и их мама тяжело заболели коронавирусом. Как сообщает Znak.com со ссылкой на оперштаб по борьбе с COVID-19, врачи екатеринбургской горбольницы № 40 вылечили всех четверых.

Семья военнослужащего Дмитрия Перминова проживает в ЗАТО Свободный под Нижним Тагилом. Его супруга Ульяна и три дочери — Дарина, Кристина и Виктория — 20 ноября были госпитализированы в горбольницу № 40 в Екатеринбурге. Отец семейства не заболел, но лёг в больницу, чтобы помогать семье.

У Ульяны Перминовой была диагностирована двухсторонняя пневмония с поражением до 25% лёгких. У малышек — высокая температура и двухстороннее воспаление лёгких. Самое тяжёлое течение заболевания врачи наблюдали у одной из девочек, Виктории, у которой 10 суток была лихорадка. 1 декабря состояние пациенток улучшилось, а накануне, 6 декабря, их выписали.

«В целом всё самое страшное, опасное уже позади. Сейчас малышки восстанавливаются. Две недели домашний режим мы рекомендуем. Коронавирусная инфекция у детей сейчас может протекать тяжело, поэтому настоятельно рекомендуем родителям соблюдать все меры безопасности: избегать посещения мест скопления людей, носить маски, поскольку чаще всего дети заражаются в семье», — рассказала Znak.com заведующая 6-м инфекционным отделением ГКБ № 40 Анна Овчинникова.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram написал, что таких случаев в медицинской практике за время пандемии ещё не было.

В больнице добавляют, что Ульяна и Дмитрий не были привиты от коронавируса — у обоих были медотводы. Но теперь, по словам женщины, они решили привиться, как только это будет возможно.