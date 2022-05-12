Врачи Свердловской областной клинической больницы № 1 спасли жизнь пациентке из Нижнего Тагила с редкой патологией

Врачам Свердловской областной клинической больницы № 1 удалось спасти 63-летнюю жительницу Нижнего Тагила с разорвавшейся аневризмой сонной артерии. Эту редкую и крайне опасную патологию врачам удалось выявить, только когда пенсионерка уже находилась на операционном столе в тяжёлом состоянии.

«В большинстве случаев пациенты с таким повреждением погибают. Но в данной ситуации, благодаря слаженной командной работе, в первую очередь наших рентгенохирургов, у пациентки даже не возникло никакого неврологического дефицита. Фантастический случай», — рассказала завотделением оториноларингологии и челюстно-лицевой хирургии СОКБ № 1 Ольга Салий.

Кровотечения у женщины начались ещё прошлой осенью. Тогда проблему удалось решить с помощью тампонады. После этого женщина перенесла инсульт, а в начале этого года ей удалили доброкачественную кисту из носоглотки. Операция проходила также в СОКБ № 1. В апреле кровотечения возобновились, и после нескольких госпитализаций и переливаний крови пациентку вновь перевели в СОКБ № 1. Для того чтобы обнаружить источник кровотечений, врачи решили прибегнуть к эндоскопическому вмешательству, однако через несколько дней после поступления кровотечение возобновилось с новой силой. В этот момент врачи поняли, что женщина теряет кровь слишком быстро и, скорее всего, причиной стало повреждение сонной артерии.

Как утверждают врачи СОКБ № 1, ещё одну кровопотерю пациентка бы не перенесла, счёт шёл на секунды. Женщину увезли в реанимацию, а заведующая ЛОР-отделением приняла решение обратиться к рентгенохирургам, что впоследствии спасло пациентке жизнь.

Врачи Василий Шерстобитов и Камилла Мавлютова в ходе диагностики обнаружили гигантскую аневризму, которая находилась в стадии разрыва. По предположениям специалистов, образование аневризмы спровоцировала удалённая ранее киста, которая «проела» стенку носоглотки. Женщину удалось спасти, и уже вечером она пришла в сознание. Врачам повезло, поскольку у больной имелась анатомическая особенность, которая позволила избежать в ходе операции обильной кровопотери (нормально развитый виллизиев круг).

Врачи больницы уверены, что женщина могла погибнуть, если бы находилась в стенах больницы, где нет рентгенохирургов, способных выполнить экстренное эндоваскулярное вмешательство.