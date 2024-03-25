Врачи Свердловской области спасли 27-летнего жителя Нижнего Тагила после жуткой аварии

Врачи из шести свердловских медорганизаций спасли жизнь и поставили на ноги пострадавшего в серьёзной аварии 27-летнего жителя Нижнего Тагила Егора Габца. Мужчина попал в ДТП на Серовском тракте. Удар от встречного автомобиля пришёлся на место водителя, где находился Егор, сообщает информационный портал Свердловской области.

После аварии бригада скорой помощи из Верхней Туры оперативно доставила пострадавшего в Красноуральскую городскую больницу. Мужчине диагностировали многочисленные переломы, черепно-мозговую, закрытую позвоночно-спинномозговую травмы и повреждения брюшной полости. После оказания экстренной медицинской помощи, когда состояние пациента стабилизировалось, территориальный центр медицины катастроф доставил Егора в стационар Центральной городской клинической больницы № 23 Екатеринбурга. В течение двух месяцев пациент находился в медикаментозной коме. За это время врачи провели ему ряд операций.

После того как Егор пришёл в сознание, он не мог самостоятельно передвигаться, его перевели в реабилитационный стационар екатеринбургской Центральной городской клинической больницы № 3, где специалисты за 20 дней вернули ему способность ходить.

«На реабилитацию меня привезли на носилках. Начали вертикализировать, проводить ежедневные занятия с инструктором ЛФК, чтобы просто научиться вставать с постели, перераспределять вес с ноги на ногу. На пятом занятии я уже пошёл с ходунками. Было тяжело, так как болели суставы, но ощущение, что у меня получается двигаться, давало силу преодолевать трудности», — отметил Егор Габец.

По словам травматолога отделения медицинской реабилитации для пациентов с нарушением функции периферической нервной системы и опорно-двигательного аппарата ЦГКБ № 3 Андрея Гаёва, у Егора было полное ограничение движений левого коленного сустава, левого кистевого сустава и правого голеностопного сустава. Специально для него был разработан курс реабилитации, в основе которого лежит постепенное увеличение нагрузки для уменьшения болевого синдрома.

Клинический психолог реабилитационного стационара ЦГКБ № 3 Ирина Власова добавила, что у пациента из-за черепно-мозговой травмы было обнаружено расстройство слухоречевой памяти. Чтобы восстановить связь между речью и пониманием смысла и предмета разговора, понадобились занятия с с эрготерапевтом и психологом.

Врачи отметили, что Егор ответственно подходит к восстановлению и хорошо занимается. После окончания второго этапа реабилитации врачи направили уральца для дальнейшего восстановления в медучреждения Нижнего Тагила. Сейчас за его состоянием в динамике наблюдают медики больницы по месту жительства.