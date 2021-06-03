Врачи сообщили о положительной динамике в состоянии раненной при стрельбе в Екатеринбурге девочки

Врачи отмечают положительную динамику в состоянии девятилетней девочки, которая пострадала при стрельбе в Екатеринбурге в воскресенье и была введена после операции в медикаментозный сон, со ссылкой на пресс-службу Минздрава Свердловской области пишет «Интерфакс».

«По состоянию на вчерашний вечер — да, наблюдается положительная динамика», — сказал собеседник агентства.

В то же время, по его словам, в целом состояние ребёнка оценивается как «тяжёлое, стабильное».

Напомним, 30 мая около 20:00 48-летний мужчина начал стрелять из окна жилого дома на Химмаше по прохожим и машинам. Он ранил двух человек — 41-летнего сотрудника Росгвардии и девятилетнюю девочку, которая сейчас находится в тяжёлом состоянии. Пуля угодила в проезжающий автомобиль, в котором находилась семья из трёх человека. За весь период стрельбы было повреждено как минимум семь автомобилей, пули угодили в стёкла, колёса и кузов. По словам полковника Валерия Горелых, всего задержанный мужчина сделал несколько десятков выстрелов — на месте происшествия найдено более 70 гильз. Кроме этого, следователи обнаружили ещё 47 гильз на придомовой территории.

Около 22:00 мужчину задержали, он оказывал сопротивление и несколько раз выстрелил в сторону бойцов СОБР Росгвардии.

В отношении Болкова возбуждено уголовное дело по подпунктам «а», «в», «е», «и» части 3 статьи 30, части 2 статьи 105 УК РФ и статье 317 УК РФ (покушение на убийство малолетнего; посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Ход расследования дела стоит на личном контроле председателя СК России Александра Бастрыкина.