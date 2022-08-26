Врачи ГБ № 1 Нижнего Тагила организовали сбор вещей для коллеги, у которой сгорел дом 

В Нижнем Тагиле врачи городской больницы № 1 организовали сбор вещей для коллеги, у которой сгорел дом в селе Петрокаменское. Страшный пожар произошёл 21 августа, многодетная семья лишилась всех вещей, пишет сообщество «Типичный тагильчанин» во «ВКонтакте».

В семье Беляевых растут трое мальчиков 10, 11 и 14 лет, один из них ребёнок-инвалид. Мама Елена более 10 лет работает в Нижнем Тагиле в ГБ № 1 и в момент пожара была на работе. Для детей происшествие стало сильным психологическим потрясением, рассказывают коллеги Елены.

Пожар случился ночью в 02:30. По предварительным данным, возгорание произошло из-за замыкания проводки.

«Дорогие тагильчане, давайте поможем семье. Кто чем может. Ведь не вся помощь в этом мире измеряется деньгами. Пожар — это не только потеря крыши над головой: продукты, вещи, средства личной гигиены, порошки для стирки, полотенца, постельное бельё и другое — любая помощь важна для семьи», — говорят коллеги Елены Беляевой.

Помочь семье можно, передав вещи, продукты, средства личной гигиены в городскую больницу № 1 на улице Максарёва, 5 — их примут круглосуточно на вахте приёмного покоя или в холле больницы до 16:00.

Беляевым в первую очередь нужны тёплые детские вещи, одежда для школы и одежда для родителей. Также необходимы обувь и канцелярские принадлежности для детей, ведь скоро 1 сентября. Размеры одежды для мальчиков: обувь 43, 36-37, 33-34, одежда 52 на рост 160 и 140.