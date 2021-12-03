Врача-нарколога из Качканара отправили на 5,5 лет в тюрьму за поддельные справки

Качканарский городской суд назначил 5 лет и 6 месяцев колонии общего режима бывшему заведующему наркологическим отделением центральной городской больницы Дмитрию Стрелкову за взяточничество и выдачу ложных справок. Также на нарколога наложили штраф в размере 1,5 млн рублей, рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Стрелков признан виновным по частям 2, 3 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки в значительном размере), а также по части 3 статьи 30, части 2 статьи 290 УК РФ (покушение на получение должностным лицом через посредника взятки в значительном размере), части 1 статьи 292 УК РФ (служебный подлог).

Суд установил, что с июня 2018 года по январь 2020 года к наркологу обратились 19 работников предприятия, которые за подложные справки через посредника передали ему более 700 тысяч рублей. В июне 2021 года посредника приговорили к 4 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима, а также обязали выплатить штраф в размере 800 тысяч рублей.