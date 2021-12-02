Врач скорой помощи Нижнего Тагила награждена знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью»

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев наградил тагильчанку Ирину Агафонову знаком отличия III степени «За заслуги перед Свердловской областью». Женщина работает врачом-анестезиологом-реаниматологом в выездной бригаде скорой помощи. Церемония прошла 1 декабря, всего губернатор вручил награды президента РФ и награды Свердловской области 32 жителям региона, сообщает департамент информполитики.

«Уверен, каждый из вас достоин не только медалей, орденов и званий, но и огромного уважения всех уральцев, ради блага которых вы работаете и живёте. Все вы — настоящие герои. Ваша сила — это ваш профессионализм, интеллект, знания и опыт, которые вы направляете на решение самых сложных задач, тем самым развивая наши города и сёла, регион и всю страну», — обратился к присутствующим Евгений Куйвашев.

Работать санитаром бригады скорой помощи Ирина Агафонова стала ещё будучи студенткой Пермской медицинской академии. В 2005 году Ирина Сергеевна вернулась в родной город и устроилась на станцию скорой помощи. Через три года врач прошла профессиональную переподготовку по специальности «анестезиолог-реаниматолог». За последние три года бригада Агафоновой обслужила 3000 вызовов, сообщает «Областная газета».

Также орденом Пирогова была посмертно награждена медсестра Свердловского областного онкодиспансера Ольга Аникина — за самоотверженность при оказании медпомощи. Награду глава региона передал её дочери Веронике Вознесенских.