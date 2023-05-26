Впервые в Нижний Тагил приедет фестиваль «Золотая маска» 

Этой осенью тагильские зрители впервые смогут посетить спектакли программы российского театрального фестиваля «Золотая маска». Свердловская область уже не в первый раз станет частью этого театрального события, традиционно спектакли проходили только в Екатеринбурге, сейчас действие распространится и на второй город региона. Об этом сообщили на пресс-конференции ТАСС-Урал.

В Екатеринбурге показы уже запланировали на май и июнь. Там в программу вошла постановка «Сирано де Бержерак» (16+) Московского художественного театра имени Чехова режиссёра Егора Перегудова, показы прошли в Свердловском театре драмы 23 и 24 мая.

«Братья Карамазовы» (16+) петербургского Малого драматического театра покажут 25 и 26 июня на сцене Театра юного зрителя. Отметим, что этот спектакль режиссёра Льва Додина семь раз номинирован на национальную театральную премию «Золотая маска».

В Нижнем Тагиле спектакли фестиваля пройдут с 14 по 23 ноября. Петербургский театр «Приют комедианта» представит мюзикл «Дорогой мистер Смит» (12+) Алексея Франдетти, а московская Мастерская Петра Фоменко покажет постановку «Волки и овцы» (12+). Билеты появятся в продаже к осени.

«Театры Свердловской области ежегодно активно участвуют в этом фестивале и считают это за честь. Они неоднократно номинированы. Мы гордимся тем, что у Свердловской области есть 61 “Золотая маска” и что фестиваль приезжает к нам уже восьмой раз. В этом году к Екатеринбургу подключается Нижний Тагил. “Золотая маска” свои спектакли привезёт и в этот город, который действительно заявляет о себе как активная, яркая, культурная, театральная столица Среднего Урала», — отметил на пресс-конференции замминистра культуры Свердловской области Сергей Радченко.