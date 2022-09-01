Впервые ежегодная «Тагильская прогулка» пройдёт по новому мосту через городской пруд

В воскресенье, 18 сентября, жителей Нижнего Тагила приглашают на ежегодную прогулку по знаковым городским местам. Каждый может выбрать для себя комфортную дистанцию, преодолеть которую можно как пешком, так и на велосипеде. Организатором похода выступает клуб туристов «Азимут». В этом году впервые маршрут «Тагильской прогулки» (6+) пройдёт по новому мосту через городской пруд.

Отправной точкой является здание турклуба на Уральской, 16. Регистрация для участников откроется в 09:00. Можно выбрать любой формат прогулки: пройти 2 километра пешком до Демидовской дачи или 42-километровый маршрут, добравшись до горы Целовальникова и обогнув Тагильский пруд. Перед отправлением участники получат маршрутный лист, прослушают инструктаж. Участникам до 14 лет нужно прийти со взрослыми. На маршрут будут отправляться группы по 7 человек с интервалом в 3 минуты.

Дистанции «Тагильской прогулки»:

— пеший мини-маршрут на 2 км в сторону музея «Демидовская дача»;

— пеший разминочный маршрут на 4 км в сторону ГДДЮТ или Вересовой горы (храм Александра Невского);

— пеший прогулочный маршрут на 7 км в сторону ТРЦ DEPO или «Ленты» на ГГМ;

— пеший 18-километровый маршрут по дистанции Демидовская дача — ГДДЮТ — ТРЦ DEPO — мост через Тагильский пруд — ТЦ «Лента» — Вересова гора на Старой Гальянке;

— пеший 18-километровый маршрут по дистанции Вересова гора на Старой Гальянке — ТЦ «Лента» — мост через Тагильский пруд — ТРЦ DEPO — ГДДЮТ — Демидовская дача;

— пешеходный и веломаршрут на 42 км в сторону Вересовой горы и далее через «Ленту», мост через городской пруд, гору Целовальникова за Старателем, ТРЦ DEPO и Демидовскую дачу.

Каждому участнику вручат значок. Среди пешеходов выберут победителей в номинациях «Самый юный», «Серьёзный маршрут», «Преданный друг прогулки», «Туристская семья» и «Суперпрогулка». Велосипедистам предложат посоревноваться в номинации «Велосемья». Отдельная номинация предусмотрена для знатоков истории 300-летнего Нижнего Тагила.