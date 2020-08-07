Возврат прямых выборов мэра поддерживают 82% жителей Екатеринбурга

82% жителей Екатеринбурга поддерживают идею об избрании главы города на прямых всенародных выборах, со ссылкой на результаты исследования фонда «Социум» пишет Znak.com.

Согласно результатам опроса, только 12% горожан устраивает способ избрания, который действует сейчас, — когда депутаты гордумы голосуют за кандидата из числа предложенных специальной комиссией. Только 5,5% респондентов ответили, что для них не важен способ выборов мэра.

Среди молодых людей (18–34 года) поддержка прямых выборов выше и достигает 88%, ниже всего она в категории 35–54 лет — 79%.

Во время опроса социологи сообщали респондентам, что в Заксобрание Свердловской области внесена инициатива по возврату прямых выборов мэров городов. Как отметил в исследовании глава фонда «Социум» Александр Долганов, идея возврата выборов снова обсуждается в обществе благодаря этой инициативе.

Напомним, народную инициативу о прямых выборах глав свердловских городов продвигает инициативная группа более чем из 33 человек, куда вошли представители оппозиционных организаций Свердловской области. Группа была официально зарегистрирована Заксобранием Свердловской области: законопроект, в поддержку которого собирают подписи, был официально опубликован в «Областной газете». Если группа соберёт под проектом закона 10 тысяч подписей избирателей региона до 11 сентября, областные депутаты будут обязаны рассмотреть документ. На данный момент группа собрала более 3 тысяч подписей.

Полиция и Министерство общественной безопасности стали препятствовать деятельности группы: 4 и 5 августа полицейские принудительно демонтировали кубы на местах сбора подписей в Екатеринбурге и заставили сборщиков убрать конструкции в Нижнем Тагиле, заявив, что они нарушают законодательство о митингах и пикетах, в Екатеринбурге трёх волонтеров задержали. Накануне председателю группы, депутату думы Екатеринбурга Андрею Пирожкову назначили штраф в размере 20 тысяч рублей за организацию незаконного пикета.