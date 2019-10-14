Возводить четырёхэтажный дом в Уральце для переселенцев из аварийного жилья будет «Стройкомплекс»

Возводить многоквартирный дом в посёлке Уралец на ул. Кирова, 2, куда переедут жители аварийных зданий, будет известная в Нижнем Тагиле компания ЗАО «Стройкомплекс». Об этом АН «Между строк» сообщили в тагильской мэрии. Организация стала единственным участником электронного конкурса, объявленного на сайте госзакупок. Ей заплатят за работу 68,17 млн рублей из местного бюджета.

Площадь участка в границах благоустройства составит 3895 кв. м, застройки — 635,35 кв. м. Сейчас на этой территории расположены деревянные постройки, их демонтируют. В четырёхэтажном жилом доме с двумя подъездами и техподпольем разместятся 30 квартир. Все работы подрядчик должен выполнить за 10 месяцев с момента заключения контракта — до середины августа 2020 года.

После ввода здания в эксплуатацию в новые помещения переедут семьи из десяти домов, признанных непригодными для проживания в 2012 году.

В сентябре прокуратура Ленинского района обвинила мэрию в отсутствии работы по сносу домов, признанных аварийными. Тогда замначальника управления горхозяйством Михаил Сёмин сообщил депутатам, что из-за отсутствия необходимых финансовых средств в этом году не удастся выполнить запланированный ранее снос 15 нежилых и 14 жилых домов. В октябре будет принята корректировка бюджета города на 2019 год, предусматривающая выделение денег только на проектные работы. Получить положительное заключение госэкспертизы, провести торговые процедуры и снести опасные дома удастся только в 2020 году. На эти работы необходимо порядка 25 млн рублей.

С 2012 по 2015 год в Нижнем Тагиле был признан аварийным 81 жилой дом. Для переселения горожан мэрия подала в областной Минстрой заявку на приобретение 543 помещений в городе на общую сумму 807 миллионов рублей (на условиях софинансирования с регионом в отношении 50% на 50%). За 2017–2018 годы на первичном рынке жилья было приобретено более 130 помещений. В этот же период времени ключи от новых квартир в Нижнем Тагиле получила 161 семья, проживающая в аварийных помещениях.