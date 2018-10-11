Возможны перебои с интернетом: в мире пройдёт первое обновление ключей для защиты доменных имён

Интернет-корпорация по присвоению имён и номеров (ICANN) начнёт замену криптографических ключей, которые служат защитой для системы доменных имён интернета (DNS), 11 октября в 19:00 мск, пишет ТАСС. Это обновление станет первым с момента появления ключей в 2010 году.

Ключи были созданы по инициативе ICANN. DNS преобразует текстовое имя ресурса в числовой адрес, после чего устанавливается соединение. ICANN обнаружила в этой системе уязвимости, из-за которых злоумышленники получают возможность перехватывать запрос с компьютера пользователя и направлять его на свой сайт. Расширение DNS Security Extensions (DNSSEC) устраняет данную уязвимость.

Обновление ключей планировалось провести ещё в 2017 году, однако тогда выяснилось, что достаточно высокая доля операторов к нему не готова. В ICANN считают, что смена ключей пройдёт бесперебойно. Несмотря на то, что сейчас DNSSEC-распознаватели используют операторы с клиентской базой общей численностью 750 млн человек, процент пользователей, у которых могут возникнуть проблемы при работе с интернетом, будет невелик.

В ICANN отметили, что клиентов операторов, не перешедших на DNSSEC и работающих с DNS, обновление ключей защиты никак не затронет. Тем не менее в организации рекомендуют всем операторам перейти на новое расширение, так как оно уменьшит вероятность перехвата доменных имён.

Директор Координационного центра доменов .RU/.РФ Андрей Воробьёв сказал, что в российском сегменте интернета доля пользователей, у которых могут возникнуть перебои в работе интернета, составит не больше нескольких процентов. Кроме того, эксперт выразил уверенность, что даже в случае неполадок отечественные операторы смогут быстро их устранить.

ICANN — международная некоммерческая организация, созданная в 1998 году для регулирования вопросов, связанных в числе прочего с доменными именами и IP-адресами.