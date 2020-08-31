Возле Ушковского канала в Черноисточинске появилась туристическая навигация

В минувшее воскресенье в посёлке Черноисточинск появился новый информационный стенд. По просьбе местных жителей и активистов возле Ушковского канала была установлена табличка с информацией об инженерной находке крепостного умельца Клементия Ушкова. Исторические материалы и фотографии для стенда предоставил краевед, черноисточинсковед Андрей Пичугин. Событие приурочили к 60-летию со дня присвоения каналу звания «Объект культурного наследия федерального значения».

В августе 1960 года было издано Постановление Совета Министров РСФСР о присвоении каналу категории объекта культурного наследия. С тех пор он является особо охраняемой природной территорией Свердловской области. Об этом гостям из Нижнего Тагила и Екатеринбурга, специалистам Центров развития туризма Свердловской области и нашего города рассказали на экскурсии по инженерному сооружению. На мероприятии присутствовали глава Горноуральского гордского округа Дмитрий Летников и гендиректор туркластера «Гора Белая» Леонид Гункевич.

«В прошлом году Ушковский канал отметил 170 лет с даты создания. А 30 августа этого года мы отмечаем 60 лет с даты присвоения инженерному сооружению категории объекта культурного наследия федерального значения. Надеюсь, в течение ближайших пяти лет удастся совместными усилиями прочистить его, восстановить берега в местах, где они обрушены», — заявил во время церемонии черноисточинский общественник Рамиль Хакимов.

В XIX веке Нижнетагильский и Черноисточинский заводы испытывали проблемы с водой, которая приводила в движение заводские механизмы. Из-за этого производства часто останавливались. Проблему пытались решить на протяжении нескольких лет, в том числе с привлечением заграничных экспертов. Но настоящее решение в 1841 году предложил крепостной самоучка-инженер Клементий Ушков.

Ушков разработал проект гидротехнического сооружения — канал из реки Чёрной в Черноисточинский пруд. Заводское руководство посчитало идею странной, но велело Ушкову осуществлять её за свой счёт. Владевший мельницами зажиточный крепостной Клементий Ушков нанял рабочих Черноисточинского завода и в 1847 году начал работы. В результате получилась система резервуарных прудов со шлюзами и дамбой в 4,8 км в длину, 2-3 метра глубиной и 4 метра в ширину. За это Клементию Ушкову и его семье в 1849 году была дарована вольная, а канал, получивший в народе название «Ушковская канава», действует до сих пор.

Также приглашённые на открытие информационного стенда и экскурсию гости побывали в создающейся «АртРезиденции» в старом демидовском заводе. Экскурсию провёл один из авторов идеи руководитель центра «Мой бизнес» Сергей Федореев. В «АртРезиденции» уже создан музей наличников и керамическая мастерская. А в большом зале в выходные по инициативе Висимского заповедника открылась выставка фотографий лошади Пржевальского фотографа Натальи Судец.

Идея проекта создания на территории старого демидовского завода в Черноисточинске творческого пространства «АртРезиденция» родилась полгода назад во время организованного туристическим кластером «Гора Белая» и центром «Мой бизнес» (СОФПП) акселератора агротуристических проектов. На нём встретились предприниматель, владелец помещений бывшего демидовского завод Александр Быков, руководитель центра «Мой бизнес» Сергей Федореев, его заместитель Екатерина Третьякова и председатель Нижнетагильского отделения Союза художников скульптор Анжелика Южакова.

Организаторы хотят проводить на территории старого завода в Черноисточинске выставки, мастер-классы, концерты, ярмарки мастеров, кинофестивали, творческие лагеря и международный пленэр. Проект «АртРезиденция» вошёл в финал программы «100 городских лидеров — 2020» Агентства стратегических инициатив. Также его поддерживает туристический кластер «Гора Белая», который создаётся в 16 населённых пунктах под Нижним Тагилом на ГЛК «Гора Белая».