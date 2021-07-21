Возле школы № 13 в посёлке Северный началось строительство спортивной площадки

Возле школы № 13 в посёлке Северный начались строительные работы. До недавнего времени ученики школы отдалённого микрорайона Нижнего Тагила занимались на заросшем травой стадионе. Историческое благоустройство территории здесь ждали много лет, заявила мэру директор образовательного учреждения Лариса Шевелёва.

Во время рабочего визита главы города Владислава Пинаева на строительную площадку директор МБОУ СОШ № 13 Лариса Шевелёва рассказала, что школа была открыта 54 года назад и такие масштабные работы здесь ведутся впервые.

«Рады, и даже не верится. Я 25 лет работаю директором, никогда и не мечтала об этом. Сначала с инициативой обустроить мини-футбольное поле вышли депутаты. А когда оно появилось, захотелось большего. Из 725 детей у нас учатся 250 кадетов. Они готовятся к поступлению в военные учебные заведения, все идут в армию — осознанно, с удовольствием. Для них очень важна физическая подготовка», — рассказала директор образовательного учреждения.

В посёлке Северный мест для занятий спортом практически нет. Большинство жителей приходит побегать и погонять мяч на стадион спортивного комплекса «Алмаз». Мэр Владислав Пинаев подчеркнул, что на новом школьном стадионе смогут тренироваться и ученики, и жители посёлка.

По проекту здесь будет построен полноценный спортивный комплекс с футбольным полем, беговыми дорожками, полосой препятствий, снарядами для подготовки к сдаче нормативов ГТО. Также на стадионе установят универсальную площадку для игр в баскетбол и волейбол.

Представители подрядчика МУП «Тагилдорстрой» рассказали, что сейчас на территории проводятся демонтажные работы. Строители выравнивают площадку для укладки дренажа. Участок будет засыпан щебнем и песком, а затем покрыт искусственной травой. На спортивное оборудование будет потрачено 6 млн рублей.

Также на выездном совещании Владислав Пинаев сообщил, что администрация договорилась о финансировании строительства ещё одного стадиона — между МБОУ СОШ № 9 и МБОУ СОШ № 35. МУП «Тагилгражданпроект» заканчивает проектирование. В этом году стартует первая часть черновых работ, а само строительство спортивного комплекса начнётся в 2022 году.