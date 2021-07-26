Возле музея «Дом Худояровых» в Нижнем Тагиле построят просторную парковку для туристических автобусов

Музей истории подносного промысла «Дом Худояровых» на улице Тагильской, 24 получил субсидию от областного правительства на создание автобусной парковки и необходимой инфраструктуры для приёма маломобильных посетителей. Об этом во время визита в тагильский музей рассказала министр инвестиций и развития региона Виктория Казакова.

Музей представляет ретроспективный показ зарождения и развития народного промысла — уральской лаковой росписи по металлу. По словам директора Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал» Эльвиры Меркушевой, коллекция музея собиралась на протяжении 100 лет и насчитывает 1,5 тысячи единиц хранения. Старинный народный промысел вызывает интерес не только у жителей области, но и у туристов из других регионов России и даже из-за рубежа.

Как сообщает пресс-служба мэрии, аукцион на строительно-монтажные работы будет объявлен в течение недели. На благоустройство территории возле музея будет потрачено 2,1 млн рублей. Кроме того, часть средств направят на создание электронных каталогов и проведение Всероссийской научно-практической конференции «Х Худояровские чтения», которая состоится 21 и 22 октября в Нижнем Тагиле и будет посвящена 275-летию уральской лаковой росписи по металлу.

Добавим, что в рамках государственной программы «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года» в Нижнем Тагиле был построен модульный сувенирный павильон у подножья Лисьей горы, создан Парк советской скульптуры и благоустроена территория у историко-краеведческого музея.