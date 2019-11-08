Возле Кремля вывесили баннер «Стоп (!) ГУЛАГ» (ВИДЕО)

Участники проекта «Декоммунизация» и панк-группы Pussy Riot вывесили на Большом Москворецком мосту возле Кремля баннер с надписью «Стоп (!) ГУЛАГ», сообщается в паблике «Декоммунизации» в соцсети «ВКонтакте».
«Государственный террор — это не только прошлое, это — настоящее. Поэтому мы вышли сегодня к Кремлю, на Большой Москворецкий мост», — сообщается в публикации.
На растяжке среди прочих опубликованы фотографии фигурантов «московского дела» Егора Жукова и Константина Котова, главы карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева, активистки «Открытой России» Анастасии Шевченко, аспиранта МГУ Азата Мифтахова, фигурантки дела «Нового величия» Анны Павликовой.
«Мы требуем освобождения политзаключённых. Мы требуем прекращения репрессий. Мы требуем люстрации всех должностных лиц, причастных к фабрикации политических дел. Вместе мы сможем разрушить ГУЛАГ», — сказано в заявлении активистов.