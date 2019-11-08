Возле Кремля вывесили баннер «Стоп (!) ГУЛАГ» (ВИДЕО)

Участники проекта «Декоммунизация» и панк-группы Pussy Riot вывесили на Большом Москворецком мосту возле Кремля баннер с надписью «Стоп (!) ГУЛАГ», сообщается в паблике «Декоммунизации» в соцсети «ВКонтакте».

«Государственный террор — это не только прошлое, это — настоящее. Поэтому мы вышли сегодня к Кремлю, на Большой Москворецкий мост», — сообщается в публикации.

На растяжке среди прочих опубликованы фотографии фигурантов «московского дела» Егора Жукова и Константина Котова, главы карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева, активистки «Открытой России» Анастасии Шевченко, аспиранта МГУ Азата Мифтахова, фигурантки дела «Нового величия» Анны Павликовой.