Возле бара в центре Екатеринбурга произошла массовая драка

Ночью 2 сентября посетители бара «Чё почём», расположенного в Доме печати в центре Екатеринбурга, устроили массовую драку, пишет E1.ru.

Потасовка началась около трёх часов ночи. Инцидент сняли на видео жители улицы Тургенева, которые регулярно жалуются на постоянный шум и драки под своими окнами.

«Сейчас дерутся, и так каждую ночь. Происходит одно и то же: крики, маты, визги, драки. А мне в шесть уже вставать на работу», — пожаловался местный житель.

В УМВД России по Екатеринбургу прокомментировали инцидент.

«В ночное время в полицию поступило сообщение от местных жителей о шуме в указанном районе. Прибывшим на место нарядом в дежурную часть был доставлен гражданин, находившийся в общественном месте в нетрезвом состоянии. Заявлений и обращений по поводу конфликта в органы внутренних дел не поступало. Проводится проверка», — сообщили в полиции.

Бар «Чё почём» открылся на месте легендарного «Дома печати» весной 2021 года. В конце августа в бар нагрянул ОМОН, а к жалобам на шум прибавилось ещё одно нарушение, связанное с продажей алкоголя, по нему идёт проверка.