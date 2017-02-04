Воздушно-космические силы РФ приведены в высшую степень боевой готовности

Министр обороны Сергей Шойгу объявил о внезапной проверке российских Воздушно-космических сил. Он приказал обеспечить строгое соблюдение требований безопасности, сохранность оружия и боеприпасов, исключить случаи нанесения ущерба государственной собственности и не допустить отрицательного воздействия на природную среду, пишет «Интерфакс».

«При проверке особое внимание необходимо уделить состоянию боевого дежурства, развёртыванию систем противовоздушной обороны на военное время и готовности авиационных группировок к отражению агрессии», – сказал он.

Министр отметил, что проверка проводится по прямому поручению верховного главнокомандующего Вооружёнными силами Владимира Путина для «оценки готовности органов военного управления и войск и для выполнения учебно-боевых задач».

«В целях выполнения задач, поставленных Верховным главнокомандующим Генеральному штабу, сформировать контрольные группы и организовать их работу в главном командовании, объединениях, соединениях и воинских частях ВКС», – сказал министр.

Органы военного управления, соединения и воинские части начали приводить в высшую степень боевой готовности в 09:00 по московскому времени, добавил глава ведомства.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: ТАСС