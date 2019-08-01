Возбуждено первое уголовное дело о пожарах в Сибири

Следственный комитет России возбудил первое уголовное дело о масштабных лесных пожарах в Красноярском крае. Фигурантами дела выступают должностные лица регионального министерства лесного хозяйства Красноярского края.

По данным ТАСС, дело возбуждено по статье «Халатность».

В пресс-службе СК сообщили, что сейчас проводятся обыски в министерстве лесного хозяйства края, региональном управлении МЧС России и лесопожарном центре, где изымаются интересующие следствие документы.