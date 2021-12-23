ВОЗ выступила против обязательной вакцинации от COVID-19 детей и подростков

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует проведение всеобщей вакцинации детей и подростков от ковида. В организации отметили, что дети редко болеют в тяжёлой форме, при этом в ряде стран ещё не полностью вакцинированы слои населения из групп риска. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление стратегической консультативной группы экспертов ВОЗ по иммунизации.

На брифинге в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил о неравенстве в распределении вакцин. По его словам, сейчас только половина стран — членов ВОЗ смогла до конца года привить от коронавируса 40% своего населения. Основной причиной стали перекосы в глобальных поставках вакцины.

По мнению главы ВОЗ, нужны дополнительные меры для обеспечения равного доступа к вакцинам. Эту задачу нужно решить как можно быстрее, учитывая появление штамма «омикрон». В первую очередь должны прививаться медики, пожилые и другие люди из групп повышенного риска, которые ещё не прошли вакцинацию.