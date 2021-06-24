ВОЗ разрешила вакцинировать от коронавируса детей и подростков

Всемирная организации здравоохранения впервые признала, что детей и подростков можно вакцинировать от коронавируса, обновлённые рекомендации опубликованы на сайте организации. По данным экспертов, дети и подростки переносят COVID-19 в более лёгкой форме, чем взрослые.

«Поэтому, если они не входят в группу с более высоким риском тяжёлого COVID-19, их нужно вакцинировать в менее срочном порядке, чем пожилых людей, людей с хроническими заболеваниями и медицинских работников», — отметили в организации.

Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что в июле на базе столичных медицинских учреждений начнётся клиническое исследование вакцины «Спутник V» для подростков 12–17 лет.

«Так же, как и до этого для граждан старше 18 лет, исследование будет проходить в три фазы — по уже отработанной технологии. Перед проведением вакцинации в рамках первой и второй фазы исследования все подростки пройдут тщательное медицинское обследование, в том числе ПЦР-тестирование. Исследование продлится год с момента старта. В течение всего периода дети будут под постоянным наблюдением врачей больниц», — отметила вице-мэр.

В исследованиях примут участие 350 человек. По словам Раковой, после введения первого и второго компонентов подростки в течение трёх дней будут находиться в изолированных боксах стационара, где будут наблюдать за их самочувствием. Как и взрослые, подростки будут вести дневник наблюдения. Подросткам предложат прививку препаратом «Спутник V», использующимся для вакцинации взрослых, но в меньшем объёме.