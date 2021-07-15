ВОЗ официально объявила о начале третьей волны пандемии COVID-19

В мире началась новая волна пандемии коронавируса. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, говорится на официальном сайте организации.

По словам Гебрейесуса, на прошлой неделе в мире был зафиксирован рост заболеваемости коронавирусом и смертности от последствий заражения. Количество летальных исходов увеличилось впервые после 10 недель снижения показателя.

Одним из главных факторов роста показателей является новый штамм коронавируса «дельта», отмечают в ВОЗ. Он «присутствует сейчас более чем в 111 странах». По прогнозам специалистов, вскоре этот вирус станет доминирующим штаммом, циркулирующим в мире.

Глава ВОЗ назвал шокирующим неравенство в доступе к вакцинам от коронавируса в мире. Большая часть населения планеты «находится в полной зависимости от вируса». Многие страны «всё ещё не получили никаких вакцин», а большинство государств «не получили в достаточном количестве».

Отметим, что накануне ВОЗ призвала отказаться от ревакцинации. Организация считает, что богатые страны должны думать о бедных государствах, где не могут организовать даже первичную вакцинацию медработников.