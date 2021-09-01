Воспитанники детского дома Нижнего Тагила получили в подарок на День знаний школьные принадлежности

Сегодня воспитанникам Центра социального обслуживания населения Ленинского района, что находится рядом с посёлком Антоновским, волонтёры «Единой России» подарили школьные принадлежности. Тетради, альбомы, краски, фломастеры, карандаши получили все 77 подопечных учреждения.

«Это наша традиция. Мы выезжаем к детям не только в День знаний, но и в Новый год, в День защиты детей. Мы стараемся регулярно помогать детским домам. Каждый год ездим в разные центры, в том году у нас был другой детдом, сегодня решили приехать в Антоновский центр», — рассказал общественник и координатор проекта «Народный контроль» Илья Силяев.

Собирали и вручали подарки Эльвира Дьяченко, Архип Борисов, Алексей Бова и Илья Силяев. В благодарность воспитанники детского дома показали гостям часовой концерт: дети пели, танцевали, разыгрывали миниатюры.

«Нам канцелярия нужна всегда, потому что это самый ходовой товар в школе, ведь ручки и карандаши часто теряются, ломаются. Мы очень благодарны, что есть люди, которые от всего сердца помогают: дарят не просто сладости, а действительно необходимые предметы», — говорит директор центра Светлана Власова.

Добавим, что помочь воспитанникам детского дома может каждый. Достаточно позвонить в штаб партии «Единая Россия» по номеру +7 (908) 908-33-55. Там вам расскажут о предстоящих акциях и мероприятиях.