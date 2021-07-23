Воспитанник тагильской школы гребного слалома завоевал золото молодёжной Спартакиады

Спортсмен из Нижнего Тагила Дмитрий Храмцов победил в V Спартакиаде молодёжи России 2021 года по гребному слалому. Тагильчанин оказался лучше всех в дисциплине «Каноэ-одиночка, мужчины». Соревнования проходили в городе Окуловке Новгородской области.

Помимо Дмитрия Храмцова, в соревнованиях в Окуловке участвовали ещё пятеро тагильчан: Александр Харламцев, Олег Гвоздев, Ростислав Ронжин, Роман Дуб и Дмитрий Лабасов. Последний спортсмен стал бронзовым призёром Спартакиады по гребному слалому в мужской байдарке.