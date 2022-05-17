Воспитанник СК «Спутник» Владислав Сёмин привёз Кубок Петрова в Нижний Тагил (ВИДЕО)

Защитник ХК «Рубин» уроженец Нижнего Тагила Владислав Сёмин привёз Кубок Петрова в Нижний Тагил. В субботу, 14 мая, все желающие могли увидеть кубок и прикоснуться к трофею, а также сфотографироваться с ним и с хоккеистом в ТЦ DEPO.

Почётный трофей — Кубок Петрова — вручается команде, ставшей сильнейшей в Высшей хоккейной лиге. В этом году чемпионом ВХЛ стал тюменский клуб «Рубин», в котором играет тагильчанин Владислав Сёмин. Защитник тюменского «Рубина» — воспитанник школы «Спутник». Во время своего визита в Нижний Тагил чемпион провёл мастер-класс для юных хоккеистов из «Спутника-2014» во Дворце ледового спорта. После этого каждый сфотографировался с титулованным земляком и взял у него автограф, сообщает «Тагилка.ру».

Владислав Сёмин родился в Нижнем Тагиле в 1998 году. Свою спортивную карьеру начинал в местном СК «Спутник». Первые матчи в МХЛ Владислав провёл за команду «Тюменский Легион» в 2013 году, а в систему СКА перешёл в сезоне 2015/2016.

В составе молодёжной сборной России тагильчанин принимал участие в чемпионате мира 2018 года, а также привлекался к матчам за олимпийскую сборную нашей страны. В декабре 2021 года Владислав Сёмин перешёл из магнитогорского «Металлурга» в тюменский «Рубин».