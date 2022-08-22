Воспитанник школы гребного слалома Нижнего Тагила стал чемпионом России 

В минувшие выходные в Окуловке завершился чемпионат России по гребному слалому.

В соревнованиях принимали участие спортсмены из Нижнего Тагила. Тагильчанин Дмитрий Лабасов впервые в своей карьере стал чемпионом страны в категории байдарка-одиночка.

Как рассказала на своей странице во «ВКонтакте» тренер сборной Свердловской области Ольга Гвоздева, тагильчанин Никита Губенко завоевал серебряную медаль в соревнованиях на байдарке-одиночке. Ещё один финалист из Нижнего Тагила — Ростислав Ронжин — занял шестое место. В каноэ среди мужчин Дмитрий Храмцов стал четвёртым, Александр Харламцев занял седьмое место.

В заключении соревнований на Окуловском канале состоялась квалификация в экстремальном слаломе на байдарках среди мужчин и женщин. По итогам награждений пять тагильчан прошли в следующий этап соревнований. Развязка в этой дисциплине, а также командные гонки пройдут сегодня, 22 августа.