Восьмилетняя девочка погибла, катаясь с горки в Нижнем Тагиле

Вечером 25 декабря в посёлке Старатель у дома № 3 по улице Азовской погибла восьмилетняя девочка. Трагедия произошла во время катания на санках с горки. По словам очевидцев, девочка по какой-то причине решила залезть на железную горку с санками, но потеряла равновесие, упала и сломала шею. По другой информации, лямки от санок запутались на шее ребёнка. Прохожие вызвали скорую помощь, но спасти девочку не удалось.

В следственном отделе по Ленинскому району Нижнего Тагила подтвердили факт трагедии, но подробности в интересах следствия рассказать отказались. По данному инциденту проводится проверка.