«Ворую, бью мужиков, потому что деньги лично мне нужны». Полицейские Нижнего Тагила ищут пострадавших от проделок семиклассника с Вагонки

Полицейские Нижнего Тагила ищут пострадавших от проделок семиклассника, который состоит на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних. Как сообщили АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», 14-летний юноша проживает на Вагонке. Сейчас он числится на учёте в отделе полиции № 17 за систематические самовольные уходы, кражи и грабежи.

Полицейские установили причастность дебошира более чем к 20 таким инцидентам. Например, в конце декабря 2022 года подросток ночью сломал дверь в магазине, расположенном на проспекте Вагоностроителей, после чего зашёл в торговую точку и унёс оттуда товары на сумму более 20 тысяч рублей. Ранее, находясь в вечернее время у бара, расположенного на улице Юности, школьник выхватил сотовый телефон у неизвестного и убежал. А в январе этого года опять же в ночное время на проспекте Вагоностроителей он затеял ссору с прохожим, которому нанёс несколько ударов, повалил на землю и из кармана куртки забрал смартфон.

Кроме того, полицейские установили, что семиклассник систематически совершает мелкие хищения из магазинов. Его мать уже несколько раз привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. За совершение преступлений подросток помещался в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей МУ МВД России «Нижнетагильское».

Сам дебошир считает, что за такие проделки никакого наказания для него лично не будет. В полиции он дал письменное обещание, что перестанет воровать, бить людей и вскрывать магазины.

«Ворую, бью мужиков, потому что деньги лично мне нужны. Если моя фамилия засветится где-нибудь ещё, то делайте что хотите со мной», — признался подросток.

В полиции просят всех граждан, кто, возможно, пострадал от преступных действий молодого человека, но по каким-то причинам не обращался в органы внутренних дел, позвонить в дежурную часть отдела полиции № 17 по телефону +7 (3435) 97-68-02. В полиции полагают, что подросток причастен к ряду других аналогичных преступлений, совершённых на Вагонке.