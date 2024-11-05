Воркшоп «Использование искусственного интеллекта в формировании рекламного предложения». На площадке СОФПП стартует бесплатное онлайн-обучение

7 и 8 ноября на площадке Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) пройдёт бесплатный онлайн-воркшоп, посвящённый использованию искусственного интеллекта для создания эффективных рекламных предложений. Участники смогут познакомиться с современными ИИ-платформами, освоить навыки работы с промтом (инструкция для нейросети) и применить полученные знания на практике. Занятия будут проходить с 10:00 до 13:00, также слушатели получат запись и возможность обратиться к урокам вновь.

Спикером воркшопа выступит Елизавета Плеханова, главный специалист пресс-службы медиацентра УрФУ с 12-летним опытом работы в SMM. Елизавета успешно продвигает университет в социальных сетях, ведёт курсы на факультете журналистики и управляет собственным бизнесом, выпуская одежду и парфюмерию. Её опыт и практические советы будут полезны каждому предпринимателю, стремящемуся максимально эффективно использовать современные технологии.

«В условиях стремительно развивающихся цифровых технологий умение эффективно применять искусственный интеллект становится ключевым фактором успеха для любого предпринимателя. Самое важное хоть при оформлении социальных сетей, хоть при оформлении сайта — знать свою целевую аудиторию. Да, на любом обучении об этом говорят много, но по своему опыту знаю, что часто с этим очень трудно определиться. С точки зрения задач бизнеса привлечение целевой аудитории — это главное», — считает Елизавета Плеханова.

Программа мероприятия включает следующие блоки: знакомство с ИИ-платформами для медиа. Участники узнают о самых востребованных инструментах, таких как GPT-4 от OpenAI, Midjourney, DALL-E и других, и научатся использовать их для решения конкретных бизнес-задач. Также на воркшопе разберут понятие промта. Спикер объяснит, что такое промт и как правильно формулировать запросы к ИИ-системам для достижения наилучших результатов. Практическая часть воркшопа позволит участникам попробовать свои силы в создании контента с помощью ИИ, а также исследовать свою целевую аудиторию и создать уникальное торговое предложение.

В рамках совместного проекта «PRO бизнес образование» СОФПП и АН «Между строк» Елизавета Плеханова поделилась лайфхаками при работе с промтами.

Чёткость и конкретность : чем точнее сформулирован ваш промт, тем лучше результат. Вместо «Расскажи о маркетинге» попробуйте «Как эффективно использовать социальные сети для продвижения малого бизнеса?»

Включение ключевых фраз: используйте ключевые фразы, чтобы направить ИИ на нужный вам аспект бизнеса. Например: «Маркетинговая стратегия, целевая аудитория, анализ конкурентов, советы по продвижению».

Определение формата ответа: указывайте желаемый формат текста, если вам нужно структурированное представление информации. Например: «Предоставь информацию в виде списка с заголовками и подзаголовками».

Контекстуализация: указывайте контекст, чтобы получить более релевантные ответы. Например: «Я владелец интернет-магазина, какие стратегии SEO мне стоит использовать?»

Пошаговые инструкции : запрашивайте пошаговые инструкции для сложных задач. Например: «Опиши шаги для создания бизнес-плана для стартапа».

Использование примеров: приводите примеры, чтобы уточнить, что именно вы ищете. Например: «Приведи примеры успешных рекламных кампаний».

Сравнение и анализ: запрашивайте сравнение различных подходов или инструментов. Например: «В чём разница между контентным маркетингом и традиционной рекламой?»

Идеи для инноваций: используйте промты для генерации идей. Например: «Предложи 5 новых бизнес-идей в области устойчивого развития».

Анализ конкурентов: запрашивайте информацию о конкурентной среде. Например: «Какие ключевые игроки на рынке доставки еды в моём регионе?»

Обратная связь: попросите оценить ваши идеи или планы. Например: «Как ты оцениваешь мою стратегию выхода на новый рынок?»

Тренды и прогнозы: запрашивайте информацию о текущих трендах в вашей отрасли. Например: «Какие тренды в электронной коммерции будут актуальны в следующем году?»

Вопросы для самоанализа: используйте промты для самоанализа и оценки своего бизнеса. Например: «Какие вопросы я должен задать себе, чтобы оценить эффективность своей команды?»

Пройти бесплатные практико-ориентированные курсы для самозанятых граждан в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства можно по самым разным темам. Программа реализуется в соответствии с задачами нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Для участия в воркшопе необходимо зарегистрироваться на сайте СОФПП https://sofp.ru/events/meropriyatiya/vorkshop-ispolzovanie-iskusstvennogo-intellekta-v-formirovanii-reklamnogo-predlozheniya