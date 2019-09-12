Волжский священник назвал сектантами родителей, выступивших против молебна в школе

В Волгоградской области священник РПЦ назвал сектантами родителей школьников, выступивших против молебна к началу учебного года, сообщает телеграм-канал издания «Подъём».

Как заявил настоятель храма в городе Волжский отец Александр Копейкин, именно этим можно объяснить отмену традиционного молебна в школе № 22.

«Общество у нас разношёрстное, есть всякие сектанты, которые не хотят, чтобы церковь приходила к детям», — сказал священник.

По словам отца Александра Копейкина, молебен, который проводился ежегодно, должен был состояться в прошлую пятницу. Его отменили всего из-за одной жалобы родителей, пригрозивших школе прокуратурой. Священник отметил, что молебен в школе всё-таки состоится, но позже и в нём примут участие только желающие.