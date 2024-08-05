Волонтёры жалуются на мэрию Нижнего Тагила из-за плохого обеспечения предметами первой необходимости пострадавших от взрыва дома на улице Сибирской

В Нижнем Тагиле волонтёры жалуются на администрацию города из-за плохого обеспечения предметами первой необходимости пострадавших от взрыва газа в доме на улице Сибирской, 81.

Как рассказала АН «Между строк» тагильчанка Екатерина Камаева, с помощью неравнодушных людей в гостиницу «Спортивная-1», в которой размещаются пострадавшие, были закуплены чайники, плиты для приготовления пищи, а также стиральные машины. По её словам, в комнатах изначально не было ничего, вплоть до пакетов для мусора и туалетной бумаги.

«Хочется обратиться к администрации нашего города! Крик души, и не только мой! Здравствуйте, уважаемые, сейчас точно не мной! Ну где ваша помощь в первые дни пострадавшим? Почему всё это делают обычные люди за свои деньги? За своё время? А от вас вообще ничего, ни копейки. Сейчас первые дни люди живут в гостиницах вообще без всего. Где хоть копеечка в гостиницу на базовый набор для каждой комнаты? Элементарно нет ни стиральных машин, ни мусорных мешков даже. Ну жесть. Почему мы, волонтёры, собираем это всё на деньги обычных людей и свои? При этом в пабликах это всё показано так красиво, что всё здесь есть, никому ничего не скидывайте и не приносите. Типа они мошенники, все дела. А люди в помощи до сих пор нуждаются. Я в этой гостинице провожу уже второй день. До этого волонтёрили на месте происшествия. Стыдно вам должно быть! Пенсионеры на свои последние деньги несут помощь, люди едут из других городов. А вы?» — написала девушка на своей странице в соцсетях.

Как поясняет мэрия Нижнего Тагила, часть жителей пострадавшего дома (53 человека, в том числе 12 детей) переехали в пункт временного размещения на базе гостиницы «Спортивная-1», они обеспечены трёхразовым горячим питанием и предметами первой необходимости. Остальные жители дома приняли решение остановиться у родственников и друзей.

«После сверки банковских счетов всем пострадавшим направляется материальная помощь. По данным на 4 августа, общая сумма компенсаций из регионального и местного бюджета превысила 13 миллионов рублей», — сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Напомним, днём 1 августа в доме № 81 на улице Сибирской произошёл взрыв. Взрывная волна была настолько мощной, что практически уничтожила два из шести подъездов дома. Поисково-спасательные работы были завершены 2 августа в 22:30. Из-за ЧС погибли 10 человек, в том числе 5 детей. Пострадали 26 человек, в том числе 12 детей. Евгений Куйвашев направил 230 миллионов рублей для расселения жителей повреждённого дома. Деньги поступили в городской бюджет. Также по решению главы региона жители, которые полностью утратили имущество в результате обрушения подъездов дома, получат выплату в размере 500 тысяч рублей. Выплату в размере 600 тысяч рублей направят пострадавшим, получившим тяжкий или средней тяжести вред здоровью, 300 тысяч рублей выплатят при лёгком вреде здоровью. Семьи, потерявшие своих близких, получат по 1,5 миллиона рублей за каждого погибшего.