Волонтёры в Нижнем Тагиле организовали помощь для пациентов ЦГБ № 1

Сбор средств для пациентов ЦГБ № 1 Нижнего Тагила с пневмонией и COVID-19 организовали активисты города. С ростом заболеваемости медицинское учреждение вновь было перепрофилировано под приём пациентов с коронавирусом и нуждается в помощи горожан.

Активный сбор вещей начали на этой неделе известные в Нижнем Тагиле общественники и волонтёры некоммерческой организации (АНО) «Шаг вперёд» Ольга Емельянова и Александр Коченков.

«30 июня я прочитала пост в паблике "Отдам даром" о том, что иногородним пациентам реанимации не хватает средств гигиены, так как родственники не могут их навещать. Начала писать в комментариях этого и других пабликов, что я, как волонтёр организации "Шаг вперёд", могу организовать сбор и доставку гуманитарной помощи, но было необходимо подтверждение медиков о том, что проблема действительно существует и что они согласны принимать помощь от нас», — рассказала активист организации Ольга Емельянова.

Вчера активисты согласовали с сотрудниками ЦГБ № 1 список необходимого и способ передачи. Сегодня, 2 июля, волонтёры «Шага вперёд» уже отвезли 9 упаковок подгузников и 4 пачки впитывающих пелёнок. По словам Ольги Емельяновой, желающих помочь очень много, поэтому организация продолжит принимать средства гигиены и будет отвозить их в больницу. АНО «Шаг вперёд» располагается по адресу улица Октябрьской Революции, 44 (первый этаж).

Параллельно сбор вещей для ЦГБ № 1 проводят и в Воскресенском приходе на Вагонке. В храме также собирают всё необходимое для пациентов больницы. В рамках акции «Добро по четвергам» служители разместили информацию в сообществе «ВКонтакте» о том, какие именно вещи необходимы.

Собрать и направить в больницу можно мыло, зубную пасту, зубные щётки, подгузники для взрослых (до 100 см, 100–160 см), впитывающие пелёнки (60 х 90 см), воду в пятилитровых бутылках, тряпки для мытья пациентов, жидкость для полоскания рта, гигиеническую помаду.

В пресс-службе медучреждения отмечают, что больница осуществляет регулярную закупку средств индивидуальной защиты, средств по уходу за больными в реанимации и всего необходимого для лечебного процесса и функционирования в целом. Но помощь, предложенная гражданами, по словам сотрудников больницы, не будет лишней.