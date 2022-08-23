Волонтёры спасли кошку, просидевшую на дереве под Нижним Тагилом трое суток

21 августа волонтёры спасли кошку, которая трое суток сидела на дереве. Инцидент произошёл в коллективном саду «Фермер» в селе Николо-Павловское под Нижним Тагилом. Как сообщается в группе «ЗооСпас в Екатеринбурге», волонтёрам поступил сигнал, что животное сидит на дереве на высоте 30 метров и не может самостоятельно спуститься.

Спасатели прибыли на место около 20 часов. Как выяснилось, за это время кошка забралась ещё выше по стволу. По словам волонтёров, для спасения животного использовалась специальная удочка. При первой попытке кошка увернулась и, потеряв равновесие, пролетела до нижних веток. Всё это время люди внизу держали специальный тент. Со второй попытки кошка было удачно захвачена и спущена с дерева.

Отметим, что некоммерческая организация «ЗооСпас» оказывает помощь животным абсолютно бесплатно по всей Свердловской области.