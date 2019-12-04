Волонтёры поискового отряда «Скорпион» расскажут жителям Нижнего Тагила о правилах организации поисков

Волонтёры поискового отряда «Скорпион» проведут для жителей Нижнего Тагила обучающие лекции. Они расскажут, как проходит поиск людей в лесу и городе, что волонтёры берут с собой в лес и какое оборудование используют.

Как рассказали АН «Между строк» в поисковом отряде, такие занятия помогут обучить новых волонтёров и обычных граждан поведению в лесу. Занятия пройдут 15 декабря по адресу: улица Пархоменко, 24. Прийти могут все желающие. Необходимо подтвердить своё присутствие в сообщениях во «ВКонтакте» Анастасии Ураковой.