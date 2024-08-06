Волонтёров, которые пожаловались на бездействие мэрии Нижнего Тагила при оказании помощи пострадавшим от взрыва газа, обвинили в провокации и попытке устроить «танцы на костях»

С неожиданным хейтом в свой адрес столкнулись волонтёры, которые уже несколько дней безвозмездно помогают пострадавшим от взрыва газа на улице Сибирской в Нижнем Тагиле.

Напомним, накануне, 5 августа, тагильчанка Екатерина Камаева рассказала АН «Между строк», что с помощью неравнодушных людей в гостиницу «Спортивная-1», в которой размещаются пострадавшие, были закуплены чайники, плиты для приготовления пищи, а также стиральные машины. По её словам, в комнатах изначально не было ничего, вплоть до пакетов для мусора и туалетной бумаги.

«Хочется обратиться к администрации нашего города! Крик души, и не только мой! Здравствуйте, уважаемые, сейчас точно не мной! Ну где ваша помощь в первые дни пострадавшим? Почему всё это делают обычные люди за свои деньги? За своё время? А от вас вообще ничего, ни копейки. Сейчас первые дни люди живут в гостиницах вообще без всего. Где хоть копеечка в гостиницу на базовый набор для каждой комнаты? Элементарно нет ни стиральных машин, ни мусорных мешков даже. Ну жесть. Почему мы, волонтёры, собираем это всё на деньги обычных людей и свои? При этом в пабликах это всё показано так красиво, что всё здесь есть, никому ничего не скидывайте и не приносите. Типа они мошенники, все дела. А люди в помощи до сих пор нуждаются. Я в этой гостинице провожу уже второй день. До этого волонтёрили на месте происшествия. Стыдно вам должно быть! Пенсионеры на свои последние деньги несут помощь, люди едут из других городов. А вы?» — написала девушка на своей странице в соцсетях.

После публикации в комментариях сообщества АН «Между строк» во «ВКонтакте» разгорелся спор. Большинство комментаторов поддержали девушку, но нашлись и те, кто посчитал, что слова тагильчанки являются провокацией. По их мнению, если бы пострадавшим нужна была помощь в бытовом плане, то они сами бы обратились в администрацию или на горячую линию.

«Я, конечно, никогда не восторгалась нашим мэром, но данный пост считаю в какой-то степени провокацией. Сбор вещей и предметов первой необходимости был приостановлен ещё 2 августа. Привезли очень много всего, волонтёры сортировали, деньги начали поступать на счета пострадавших. Что ещё требуется-то? Стиральная машина каждому? Бред какой-то! Меня вот лично оскорбил данный пост. Люди до последнего несли, везли, покупали. Беда, конечно, несоизмеримая, но не сразу всё делается. Послушайте, мэр и администрация не обязаны ночевать и жить в гостинице рядом с пострадавшими. Есть горячая линия для обращения, никто не скрывается! Не всё сразу, у всех голова идёт кругом», — говорит пользователь с ником Светлана Светочка.

«Провокация и раскачка населения. Зачем? Люди впервые столкнулись с такой ситуацией. Много нескоординированных действий. Только пять пунктов помощи было открыто, поэтому кто во что горазд. Кто что придумает», — считает Наталия Козлова.

«Понятно, что люди пострадали и в шоке находятся до сих пор! Но всё со временем образуется, всё будет сделано! Надо просто подождать! А не орать, чтобы вам всё дали и сделали, что вам хочется по щелчку в три пятнадцать! На первое время обеспечили необходимым, не оставили на улице — это уже грандиозная работа!» — пишет Наталья Хайдарова.

«Самый главный смысл поста, что помогают обычные рядовые люди. Мэрии не до снабжения и помощи, даже не выделяют людей. Приходят простые неравнодушные люди, где наши структуры?» — спрашивает Юра Широбоков.

«Может, пострадавших всё-таки спросить, что им надо и на что они якобы жалуются? От них так-то жалоб нет! Так в чём дело? Кто-то торгануть лицом решил, поплясав на костях?» — пишет Костя Феофелактов.

«Вы это с чего взяли, что там есть электрические плиты? Вы там были? Нет там ничего. Питание, которое привозят, совсем не горячее. Всё привозят в контейнерах уже остывшее. Я там практически живу, всё вижу своими глазами, ничего не придумала. Лишнего мне тоже ничего не надо. Одна какая-то была плитка, да. Но на 100 человек этого, к сожалению, не хватит. Поэтому и есть нужда. Очень много детей маленьких, которые не кушают то, что привозят. Для них приходится готовить отдельно», — отвечает волонтёр хейтерам.

Как поясняет Екатерина Камаева, пострадавшие сами не обращаются в администрацию за помощью, поскольку после случившегося до сих пор не могут прийти в себя.

«В гостинице около 100 человек. Стиральные машины нужны не каждому. Там не было вообще ни одной, пока люди не привезли. Сейчас их три на всех. Пострадавшие находятся в стрессе. Когда с ними говоришь, у них слёзы на глазах. Мы их стараемся оградить от этих лишних проблем, делаем всё сами. Поэтому в мэрии и считают, что всё хорошо, раз никто не обращается. Люди даже не в курсе, кто что сделал, что принёс. Мы даём клич о помощи в чаты. Люди, которые нам не верят, пусть вступают в них, читают и помогают», — сказала Екатерина.

У некоторых читателей АН «Между строк» появились предположения, что этот конфликт в обсуждении мог возникнуть из-за фейковых аккаунтов, через которые пытаются дискредитировать волонтёров.

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