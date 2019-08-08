Волонтёра Соболь, добровольно пришедшего в полицию, обвинят в организации «беспорядков»

Следственный комитет предъявит волонтёру штаба Любови Соболь Сергею Фомину обвинение в организации «массовых беспорядков», сообщается на сайте СК.

«Следствием установлено, что Фомин направлял действия других участников, являясь одним из организаторов массовых беспорядков», — говорится в сообщении.

СК подтвердил задержание Фомина, однако в релизе не уточняется, что активист добровольно явился в ОВД «Замоскворечье». Оппозиционер настаивает, что он не совершал ничего противозаконного.

Фомина 5 августа объявили в розыск. По версии СК, он «взял на руки чужого маленького ребёнка для беспрепятственного прохода мимо оцепления». По словам родителей ребёнка, Фомин приходится двоюродным братом матери малыша. В отношении родителей мальчика возбудили уголовное дело по двум статьям, их хотели лишить родительских прав.

Уголовное дело о «массовых беспорядках» СК возбудил после несогласованной акции 27 июля. Девять фигурантов арестованы до сентября.