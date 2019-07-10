Володин призвал депутатов Госдумы внимательнее следить за содержанием принимаемых законов

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин призвал депутатов к более качественной работе и попросил их следить за тем, чтобы содержание законов соответствовало заявленной в их названии теме, пишет «Интерфакс».

Председатель нижней палаты парламента привёл в пример ситуацию с законопроектом о виноделии, когда предложенные правительством поправки включали в себя ещё и вопросы о льготах на недропользование.

«Возможно, правильно было бы комитету Госдумы по контролю и регламенту особо посмотреть на законопроекты, где у нас совершенно очевидно меняется концепция. Посмотреть для того, чтобы мы с открытыми глазами приходили на заседание палаты», — сказал спикер.

По его словам, такая ситуация недопустима.