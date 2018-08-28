Володин объяснил происхождение 400-метровой квартиры своей матери

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал публикацию Алексея Навального о квартире его матери, пишет Znak.com. По его словам, она купила её десять лет назад на свои деньги, полученные от продажи доли в компании «Солнечные продукты». Долю маме передала сестра Володина, именно она вложила деньги в компанию наравне с братом.

Володин рассказал, что его мать Лидия Барабанова с 1999 года была вместе с ним совладельцем компании «Солнечные продукты» (по оценке Forbes, входит в тройку лидеров по производству подсолнечного масла и майонеза в России). Они владели на двоих примерно третью акций холдинга, а в 2007 году он решил продать эти доли своему партнёру Владиславу Бурову и получить за общий пакет около 200 миллионов долларов, сказал спикер Госдумы. Барабанова из этих денег получила около половины.

Помимо квартиры, Барабанова вложила деньги в бизнес в Смоленской области — сообщалось, что она является собственником примерно десятка предприятий в регионе, в том числе сельхозпредприятия «Боброво». Володин рассказал, что бизнес в регионе ведут многие члены его семьи, в том числе племянник и сестра. По его словам, предприятия не приносят дохода.

Володин подчеркнул, что он и члены его семьи вкладывают деньги в благотворительные проекты в Смоленской области — в строительство новых домов в деревне Мольгино, школы-интерната на 154 ребёнка, парка и дома ветеранов.

О том, что Лидия Барабанова купила квартиру площадью 400 квадратных метров в московском элитном жилом комплексе «Белый лебедь», Алексей Навальный рассказал в середине августа. По его оценке, квартира стоит около 230 миллионов рублей. Володин заявил, что не знает точной суммы, которую заплатила его мать, но утверждает, что квартира стоила существенно дешевле. По его словам, она купила недвижимость ещё в 2008 году по договору о долевом участии в строительстве. В представленной Навальным выписке из Единого государственного реестра недвижимости фигурирует 2011 год — это год государственной регистрации права.

Спикер Госдумы ежегодно декларирует один из самых высоких доходов среди российских чиновников. В 2017 году он задекларировал более 51 миллиона рублей, годом ранее — 62 миллиона, в 2015 году — 87 миллионов.