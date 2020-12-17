Волейбольный клуб «Уралочка-НТМК» дома обыграл «Липецк»

Вчера, 16 декабря, волейбольная команда «Уралочка-НТМК» в переигровке 1-го тура чемпионата женской Суперлиги оказалась сильнее «Липецка» — 3:2. Эта победа стала первой для свердловской команды после трёхматчевой серии поражений.

«Девчонки сегодня просто молодцы! Да, они проигрывали 2:1 по сетам, да, у них психологически была неуверенность в себе после первых двух поражений, но они справились. “Липецк” действительно сильная и очень хорошо организованная команда, и победить её после таких болезней дорогого стоит. Я рад, что сегодня мы смогли доказать себе, что череда проигрышей позади. Мы не опустили руки, мы проявили свой характер, дожали сложнейший матч, и мы будем помнить это долго. У нас прекрасная перспективная команда, одна из самых молодых в Суперлиге. У нас пять новых игроков, которые, по сути, и не играли в Суперлиге от начала до конца. И в этом году у них есть шанс быть не на втором месте, а на первом и брать на себя ответственность. Это очень важно, и это поможет набраться уверенности. Именно в таких матчах понимаются свои силы», — рассказал старший тренер «Уралочки-НТМК» Михаил Карполь.