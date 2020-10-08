Волейболистки «Уралочки-НТМК» обыграли в Нижнем Тагиле нижегородскую «Спарту»

Волейболистки «Уралочки-НТМК» одержали победу над нижегородской «Спартой». Встреча пятого тура чемпионата России Суперлига Париматч проходила вечером 7 октября на домашней площадке — в тагильском «Металлург-Форуме». Зрителей на трибуны не пустили из-за пандемии коронавируса. Несмотря на это, свердловчанкам удалось закончить игру со счётом 3:1 (18:25, 25:19, 25:21, 25:19) в свою пользу.

«Первый сет начался с преимущества спартанок, — рассказали АН “Между строк” в пресс-службе ВК “Уралочка-НТМК”. — Наших девушек подвела работа на блоке и приёме. А Елизавета Котова дважды допустила ошибку на подаче. Затем нижегородская команда начала увеличивать разрыв, но хозяйки паркета, разыгравшись, быстро сравнялись. Правда, выйти вперёд “Уралочке” так и не удалось. “Спарта” была активнее и результативнее в атаке, у нас подводила защита. Начало второго сета прошло уже под диктовку “Уралочки”. Главный тренер спартанок Слободан Радивоевич пытался исправить ситуацию благодаря видеоповторам на спорных моментах, но это не помогло. Затем Ксения Парубец работой в атаке принесла команде ещё несколько очков. В атаках особо отличились Татьяна Куликова и Ксения Смирнова. В третьей партии обе команды показывали равную игру и двигались “нос к носу”. Но именно хозяйки площадки первыми перешли отметку в 20 очков. В четвёртой партии матча они также оказались сильнее. “Уралочки” оформили сразу несколько эйсов (Анисова, Парубец, Куликова)».

Самым результативным игроком «Уралочки-НТМК» уже не в первый раз стала Ксения Парубец. В этот раз на её счету оказалось 22 очка.

«Да, прошлую игру нам не удалось провести, мы зря съездили в Калининград, но нас это не расслабило, — отметил главный тренер ВК “Уралочка-НТМК” Николай Карполь. — Но с уверенностью могу сказать, что играть без зрителей на трибунах очень сложно. Они создают особую атмосферу и помогают этим игрокам. И сегодня отсутствие поддержки чувствовалось. Ну а если оценивать игру в целом, то мне понравилась и наша работа, и Новгорода. Да, были ошибки, но главное, что удалось их исправить и выиграть».

«Мы рассчитывали на большее, да, хорошо начали, но затем потеря игры на блоке и в защите, — признался главный тренер ВК “Спарта” Слободан Радивоевич. — Просто упустили всё, что до этого тренировали. Возможно, повлияло то, что в составе команды несколько игроков очень молодые — 17–19 лет, у них ещё нет опыта. Чтобы он появился, необходимо время, а вот его как раз и нет. Мы достойно сопротивлялись, но рассчитывали на другой исход. Нынешняя “Уралочка”, по сравнению с прошлым сезоном, серьёзно изменилась, и мы думали, что это сыграет нам на руку».

Следующий матч в рамках шестого тура чемпионата России Суперлига Париматч «Уралочка-НТМК» проведёт в Екатеринбурге 12 октября. На домашней площадке она встретится с московским «Динамо».