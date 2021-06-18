Военные реконструкции и водный парад пройдут в парке Бондина в День памяти и скорби

22 июня, в День памяти и скорби, в честь 80-й годовщины начала Великой Отечественной войны в Нижнем Тагиле пройдут патриотические мероприятия. Все они состоятся на площадке парка Бондина. Также на мемориале Воинской Славы на центральном кладбище «Рогожино» сотрудники промышленных предприятий возложат цветы к памятникам, посвящённым погибшим воинам.

Как сообщает пресс-служба мэрии, 19 июня в парке Бондина для любителей военной истории будет работать экспозиция Нижнетагильского военно-поискового методико-воспитательного объединения «Соболь». С 19 по 22 июня в парке будет развёрнут эвакогоспиталь времён Великой Отечественной войны. Ежегодную акцию проводит Нижнетагильский филиал Свердловского областного медколледжа. Студенты-медики расскажут тагильчанам о работе врачей, спасавших жизни солдат в Нижнем Тагиле. Гости увидят полевую операционную, палату с санинструкторами.

Сотрудники Центральной городской библиотеки подготовили спектакль-концерт «Рядовой Василий Тёркин». Его можно будет увидеть 22 июня в 13:00 возле колеса обозрения.

А в 14:00 на Тагильском пруду пройдёт водный парад, участники которого проедут с флагами и портретами своих дедов и прадедов. На сегодняшний день на парад записалось три парусника, 10 сапбордов и три моторные лодки. Организуют необычный парад крапивинский отряд «Кречет» и команда Sup_Master_NT. Участие бесплатное, заявиться на акцию можно по телефону 8 (922) 025-45-48.